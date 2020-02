Dortmund : Brandt out un mois ?

Philippe Coutinho ne retournera pas à Liverpool, c'est en tout cas ce qu'il assure en personne. Le Brésilien se dit joueur du Barça à 100%.



Philippe Coutinho's future is uncertain and his playing time has fluctuated, but you can count on the Brazilian to remain glass-half-full about it all. @lmechegaray chats with the @FCBayern playmaker: https://t.co/2fqXlFXveO pic.twitter.com/bxmHGrbt7B

— Sports Illustrated (@SInow) February 11, 2020

Coutinho veut "avancer"

En difficulté au Bayern Munich, après l’avoir déjà été au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été pressenti ces derniers jours pour encore changer d’air à l’issue de la saison. Et des rumeurs ont laissé croire qu’un come-back à Liverpool , là où il s’était distingué en 2013 et 2017, était tout à fait possible avec une volonté de Jurgen Klopp de le réintégrer à sa formation. Cependant, il semblerait qu’un retour à l’envoyeur n’enchante pas trop l’intéressé.Dans une interview accordée au magazine Sports Illustrated, l’international brésilien a indiqué que son objectif était de regarder de l’avant et non revenir en arrière. « Je ne regarde pas en arrière. J'ai pris une autre voie et maintenant je suis sur un autre chemin, un peu comme tout le monde, a-t-il confié. Je me concentre entièrement sur l’accomplissement de mes rêves. Je suis content de ce que j'ai fait par le passé et maintenant je ne peux qu'avancer. » D’après Radio Catalunya, la priorité de Coutinho est de continuer avec le Bayern , même si rien n’assure que l’option d’achat le concernant sera levée par les Bavarois.