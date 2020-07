Dortmund : Bellingham tout proche

D'après Bild, Jude Bellingham, le milieu anglais de 17 ans, devrait parapher un bail de cinq ans prochainement avec le club de la Ruhr. Le coût de l’opération entre Birmingham et Dortmund se situerait autour de 25 millions d’euros.

Quatre buts et trois passes décisives en Championship

Après Ademola Lookman à Leipzig, Rabbi Matondo à Schalke 04, mais surtout Jadon Sancho au Borussia Dortmund, Jude Bellingham sera-t-il la prochaine pépite anglaise à débarquer en Bundesliga ? La question mérite de se poser tant le club d'Erling Braut Haaland est prêt à prendre des risques pour attirer le jeune milieu de 17 ans. Selon les informations du quotidien allemand Bild, le club de la Ruhr est sur le point de recruter le joueur de Birmingham contre une somme de 25 millions d’euros. Présent à Dortmund ce jeudi, Bellingham devrait parapher un contrat de cinq, avec un salaire de trois millions d’euros annuels, dans les prochaines heures.Apparu à 38 reprises en Championship cette saison (4 buts et 3 passes décisives), l'Anglais s’est distingué grâce à sa polyvalence. Capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain, Jude Bellingham s'est montré très l’aise balle au pied, travailleur hors pair et leader malgré son jeune âge, mais le natif de Stourbridge s’est surtout illustré par son abattage et son travail défensif. L’une des seules éclaircies de la saison morose des Blues, actuels 19emes de Championship. Après Jadon Sancho, Dortmund va-t-il assister à l’explosion d’un autre jeune espoir du football anglais ? Affaire à suivre.