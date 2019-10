Dortmund : Achraf Hakimi revient sur son retour au Real Madrid

"Djamel Belmadi n’a pas arrêté de nous rappeler notre objectif : gagner cette CAN, alors inconsciemment tu te prépares pour aller loin dans la compétition", avant d'ajouter : "Par le passé, nous étions plutôt prudents dans les déclarations, la presse était presque virulente. Le coach a protégé ses joueurs face à la presse et a attaqué cette presse dans l’intérêt de la sélection et du pays". Sofiane Feghouli a enchaîné : "Avec la qualité des joueurs en place, le travail a payé. Il n’y a pas de secret, si tu n’as pas des joueurs et un coach de qualité, et si tout le monde ne tire pas dans le même sens, c’est compliqué de viser le titre". Enfin, l'ancien milieu de terrain de Valence a conclu : "Si je dois retenir quelque chose c’est « du cœur et des jambes », l’expression du sélectionneur. Et c’est ce qui s’est passé… L’équipe a couru plus que les autres, a jouée avec le cœur. Je pense que les gens l’ont ressenti de l’extérieur. C’est tout ça qui fait que nous avons été champions". A lire aussi >> Galatasaray : Sofiane Feghouli demande une prolongation