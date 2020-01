AndrĂ© Villas-Boas, l’entraineur de l’OM, n’a pas compris pourquoi son club a fait appel Ă un spĂ©cialiste des ventes. Et il ne s’est pas gĂȘnĂ© pour le clamer haut et fort en confĂ©rence de presse.

Villas-Boas inquiet aussi pour les joueurs en fin de contrat

Mardi, le quotidien L’Equipe a rĂ©vĂ©lĂ© que l’Olympique de Marseille a embauchĂ© un certain Paulo Aldridge, et qui est connu pour faciliter les transactions et les mouvements des joueurs envers la Premier League anglaise. Une dĂ©marche qui en dit long sur le souci qu’a toujours la direction phocĂ©enne Ă bien dĂ©graisser et Ă rĂ©aliser les meilleures plus-values possibles pour ses joueurs. Au regard de la situation financiĂšre compliquĂ©e dont souffre toujours le club. Toutefois, l’idĂ©e n’est pas approuvĂ©e Ă tous les Ă©tages de l’institution. Le responsable du secteur sportif, Ă savoirC’est ce mercredi, lors de la confĂ©rence de presse prĂ©cĂ©dant le match de Coupe de France contre Granville que Villas-Boas a fait part de son incomprĂ©hension. Il n’a pas abordĂ© le sujet de lui-mĂȘme, mais lorsque celui-ci lui a Ă©tĂ© soumis, il s’est montrĂ© prolixe : « C'est une dĂ©cision prise par Jacques-Henri Eyraud, qu'Andoni m'a expliquĂ©e la semaine derniĂšre. C'est au prĂ©sident de justifier ce choix. Je ne pense pas en tout cas que ça facilite les ventes vers les clubs anglais, mais bon... Au prĂ©sident de s'expliquer. J'ai appris cette dĂ©cision avec surprise ».: « Si c'est pour aider l'OM Ă survivre sur l'aspect Ă©conomique, je peux comprendre, mais pour moi le plus important est de garder tout mon groupe et d'atteindre les objectifs que j'ai dit vouloir obtenir, Ă savoir la qualification pour la Ligue des champions ».Jusque-lĂ , la relation entre Villas-Boas et ses responsables a toujours Ă©tĂ© au beau fixe.« Encore une fois mon intĂ©rĂȘt comme entraĂźneur est de conserver mes joueurs. Jacques-Henri ne m'a pas parlĂ© de ce choix en personne, a-t-il poursuivi. C'est Ă lui et Frank McCourt de gĂ©rer le cĂŽtĂ© Ă©conomique, de voir s'il faut vendre des joueurs ou l'entraĂźneur... Je savais que la situation Ă©conomique du club Ă©tait prioritaire Ă l'aspect sportif. Mais normalement le plus important ce sont les performances sportives, qui sont au top actuellement. Je pense que l'intĂ©rĂȘt du club est donc de maintenir ces performances au top, et ensuite de voir Ă la fin de saison en fonction des offres. Ce qui me prĂ©occupe aussi, ce sont les prolongations, alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat ». AprĂšs plusieurs mois d’accalmie, la Commanderie semble gagnĂ©e par la confusion. De quoi enrayer la bonne spirale des rĂ©sultats de la formation olympienne ?