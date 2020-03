Dominic Calvert-Lewin (Everton) prolonge jusqu’en 2025

Alisson Becker is ruled out of Saturday's @premierleague clash with @afcbournemouth after suffering a muscle injury.#LIVBOU https://t.co/dfVtvCB7Mp — Liverpool FC (@LFC) March 6, 2020

Jürgen Klopp a annoncé en conférence de presse qu'Alisson souffre d'une blessure à la hanche.



Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Liverpool. Défait pour la première fois de la saison en Premier League par Watford, et éliminé de la FA Cup par Chelsea 2-0, Liverpool a perdu son gardien Alisson sur blessure. Touché à la hanche, le gardien brésilien ratera le match le match du championnat anglais contre Bournemouth, prévu, ce samedi à l’occasion de la 29journée. "Malheureusement, Ali est forfait. Il a eu un petit accident à l'entraînement avant le match contre Chelsea. On pensait tous que ce n'était rien et il n'aurait pas joué de toute façon…Il a passé un scanner le jour suivant qui n'a rien trouvé. On attend la semaine prochaine et ensuite on verra", a déclaré l'entraineur Jürgen Klopp en conférence de presse. La présence d‘Alisson au quart de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, prévu le 11 mars, est incertaine.A lire aussi >> Coupe d'Angleterre : Chelsea s'offre Liverpool