Djibouti : Julien Mette livre les secrets de ses bons résultats

Jeudi, Florian Thauvin a été opéré de la cheville droite à Londres. L’international français sera absent jusqu’à la trêve hivernale. Un coup dur pour l’Olympique de Marseille.

« L’opération s’est très bien passée », a d’abord signalé Andre Villas-Boas lors de son passage devant la presse ce vendredi, à deux jours du match de Marseille contre Monaco (dimanche, 21h00). « C’est une mauvaise nouvelle pour nous par rapport à nos objectifs, a ensuite concédé l’entraîneur portugais. Dans le plan idéal on avait des noms comme Ocampos, Thauvin et Gustavo. Ils ne sont pas là. Thauvin peut revenir, mais Ocampos et Gustavo sont partis. On compte sur les jeunes mais ça commence à être plus difficile. » Surtout que parmi les remplaçants potentiels de Thauvin, aucun n’est dans une forme optimale. Le jeune Isaac Lihadji, blessé à une cheville, ne reprendra l’entraînement que dans deux semaines, Nemanja Radonjic est revenu « fatigué » de son rassemblement avec l’équipe nationale de Serbie, et Bouna Sarr était absent à l’entraînement ce vendredi matin. Pour ce dernier, l’inquiétude semble toutefois limitée. « On l’a laissé au repos pour l’entraînement parce qu’il avait les jambes lourdes, mais il sera de retour demain (samedi). »