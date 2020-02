Divers : Van Basten estime que Messi est meilleur que Ronaldo

Pour lancer la 12ème journée de Ligue 1, l’avant-dernière de la phase aller, NGB Niary Tall accueille le Ndiambour de Louga au stade Ibrahima Boye de Ndiarème, à Guédiawaye. Un match entre le 11ème et le 10ème qui totalisent le même nombre de points et le même goal-difference négatif (- 2). Si donc les Lougatois devance la formation de Niary Tally, c’est seulement au nombre de buts inscrits (12 contre 7). Car, même pour ce qui est des buts encaissés, les Dakarois ont fait mieux que leurs visiteurs (9 contre 14). Ce sont deux formations capables du meilleur comme du pire qui ouvrent donc cette 12journée. Le Ndiambour débarquera à Guédiawaye pour tenter de se relancer après avoir plié au tour précédent à domicile même face à Mbour PC. Mais ce ne sera pas du gâteau contre NGB qui était allé à Saly tenir en échec Diambars. Les six autres matches de la journée se disputeront toutes le dimanche 1er mars. Et l’on suivra particulièrement le déplacement du leader, Teungueth FC chez l’AS Pikine et « l’autre choc d’Académiciens » à Déni Birame Ndaw entre Génération Foot et Diambars. Le programme : Samedi 29 février à 17h à Ndiarème : NGB – Ndiambour ; Dimanche 1er mars à 16h30 à Djibril Diagne : Génération Foot – Diambars ; à 17h00 à Mbao : Gorée – AS Douanes ; à Lat Dior : CNEPS – Dakar Sacré-Cœur ; à Aline Sitoé Diatta : Casa Sports – Stade de Mbour ; à Alassane Djigo : AS Pikine – Teungueth FC ; à Caroline Faye : Mbour PC – Jaraaf