Divers : Un vice-champion du monde accusé de pédopornographie

Un seul point était à l’ordre du jour de la réunion du Comité Exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) ce mardi : l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC). Une semaine après avoir pris la décision de suspendre ladite Ligue avec « effet immédiat », les membres du Bureau de la Fécafoot ont pris la ferme résolution de mettre définitivement le président de cette instance, le Général d’armée Pierre Semengue, hors-jeu. Le Comité Exécutif de la Fédération a en effet décidé de reprendre le contrôle et la gestion de toutes les prérogatives déléguées à la Ligue de football professionnel suite au « manquement, dysfonctionnement et défaillance » constatés. Conséquence ? Le Comité Exécutif de la Fécafoot a pris la résolution de mettre sur pied un « Comité technique transitoire » chargé de la gestion des championnats professionnels (D1 et D2) jusqu’au 31 août 2021. Ledit Comité sera spécialement chargé « d’assurer l’organisation, la gestion et la restructuration du football professionnel, ce, en application et en conformité avec les Statuts, codes et règlements, décisions et directives de la Fédération camerounaise de football », liton dans le communiqué final des travaux. Un « décision sanction » selon le président de la Ligue de football professionnel qui entend garder son poste jusqu’à la fin de son mandat, l’année prochaine. Le Général Pierre Semengue rejette en bloc toutes les accusions qui sont portées contre lui et entend se défendre auprès des juridictions compétentes en la matière. Affaire à suivre donc…