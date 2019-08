Divers : Spahic (ex-Montpellier) dans un état grave

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, Saman Ghoddos a été suspendu de toutes activités footballistiques pour les quatre prochains mois par la FIFA. Une décision que Amiens a confirmée et que le club picard n’accepte pas.



⚠️ Communiqué de l'Amiens SC sur la suspension de Saman Ghoddos.

➡️ A lire ici : https://t.co/QygKEOk1oP pic.twitter.com/B0Oegfj464

— Amiens SC (@AmiensSC) August 30, 2019

Le feuilleton Ghoddos avait connu multiples rebondissements lors du marché des transferts estivaux 2018. Alors du côté d’Ostersunds en Suède, l’attaquant iranien avait pris la direction du SD Huesca pour y signer un contrat contre 4 millions d’euros. Seulement, le club suédois a fait marche arrière et nié tout accord avec l’ancien pensionnaire de Liga suite à une offre supérieure du Stade Rennais. Sauf que le club breton a lui aussi revu ses plans et Ghoddos s’est finalement engagé avec Amiens dans les dernières heures du Mercato pour 4 millions d’euros. L’affaire n’est pas restée sans suite puisque Huesca a décidé d’en appeler à la FIFA pour régler le litige et l’instance internationale a livré son verdict ce vendredi. Saman Ghoddos est suspendu pour les 4 prochains mois de toutes compétitions et a été condamné, avec son ancien club d’Ostersunds, à vers une indemnité compensatoire de 4 millions d’euros à Huesca. Mis au courant de cette décision, Amiens a réagi et le moins qu’on puisse c’est que le club picard s’estime lésé.« La suspension sportive de 4 mois infligée au joueur l’affecte notamment en premier lieu mais elle pénalise aussi le club dans son ensemble, brutalement privé de l’un de ses atouts offensifs majeurs pour la première partie de saison, sans réelle possibilité de se retourner dès lors que le mercato estival s’achève dans quelques jours. Ainsi et de façon paradoxale, bien qu’exonéré de toute responsabilité, l’Amiens SC est victime collatérale de cette lourde sanction sportive et subit un préjudice caractérisé. Compte tenu de cette situation inéquitable, le club se réserve la possibilité d’initier toute action visant à préserver ses droits et intérêts. »