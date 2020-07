Divers : Matthieu Dossevi s'est fait cambrioler

GB) 🇲🇱 Mamadou Samassa (Mali/ Sivasspor)

Ils ont été nombreux à briller de mille feux tout au long d’un mois demarqué par le grand retour du football sur les terrains européens. Bundesliga, Premier League, Serie A, Liga, Super Lig… illuminant les plus grands championnats européens, les stars africaines du ballon rond ont porté haut les couleurs de l’Afrique en enchaînant des performances de haute volée. Le moment semble donc opportun pour honorer nos dignes ambassadeurs et ce, en les intégrant au sein de la traditionnelle équipe type de la rédaction. On découvre ainsi une formation résolument offensive, organisée en un atypiqueà même de mettre en exergue les performances exceptionnelles d’attaquants africains éprouvés particulièrement prolifiques au cours du mois.Poste: Gardien de but > 3 matches en juin – pourcentage d’arrêts : 86,3% > Elu homme du match face à Denizlispor (1-0, 27e journée de Super Lig)Poste: Défenseur gauche > 5 matches en juin - duels gagnés :82,1% > 1 but > 1 passe décisive > Elu homme du match face au Hertha Berlin (1-4, 31 journée de Bundesliga)Poste: Défenseur > 4 matches en juin - duels gagnés :81,6% > Vainqueur de la Coupe d'Italie 2020Poste: Défenseur droit > 4 matches en juin - duels gagnés : 81,8% > 1 but > Elu homme du match face à Parme (1-1, 25 journée de Serie A)Poste: Milieu défensif > 5 matches en juin > 4 buts > 1 passe décisive > 2 fois élu homme du match > Sacré champion de Grèce > Elu joueur africain OFC du mois de juinPoste: Milieu de terrain > 5 matches en juin - (duels gagnés :85,6%) - 3 victoires en Bundesliga > 1 passe décisivePoste: Ailier > 2 matches en juin > 1 but > Champion d'Angleterre 2019/2020 > 5ème meilleur buteur de Premier League (avec 15 buts) > 4ème meilleur buteur africain dans les 5 grands championnats Poste: Ailier > 3 matches en juin > 2 buts > 1 passe décisive > 6ème meilleur buteur africain en Premier League (avec 5 buts) Poste: Attaquant > 4 matches en juin > 6 buts > 1 passe décisive > 3 fois élu homme du match > 2e meilleur buteur du championnat turc (avec 19 buts) > 4e meilleur buteur africain en Europe Poste: Attaquant > 8 matches en juin > 7 buts > 1 passe décisive > 4 fois élu homme du match > 2ème meilleur buteur du championnat autrichien (avec 24 buts) > Actuel meilleur buteur africain en Europe Poste: Attaquant > 3 matches en juin > 3 buts > 1 passe décisive > 2 fois élu homme du match