Divers : Le plus puissant, c'est le PSG

Le PSG est le club européen le plus puissant économiquement selon une étude réalisée par Soccerex.

Le PSG poursuit sa croissance



We are proud to release the 2020 edition of the Soccerex Football Finance 100 - the go-to report that ranks the top 100 most financially powerful clubs in the world.

To see who tops the list, and other key talking points, read the full report here: https://t.co/Q7m60A26l4 pic.twitter.com/8Igny01B7z



— Soccerex (@Soccerex) February 13, 2020

Les autres grands clubs français à la traine

Le PSG est-il un grand d’Europe ? En se basant sur les résultats et sur les accomplissements en Ligue des Champions, il y a peut-être débat. En revanche, pour ce qui est du pouvoir économique dont jouit aujourd’hui le club de la capitale française, il n’y a plus matière à discussion.Il se situe même au sommet sur l’année écoulée si l’on en croit une étude effectuée par Soccerex, et dont les résultats ont été dévoilés à travers un classement nommé Football Finance 100 Report Les Franciliens établissent de 5,318 à l’index de Soccerex et ce chiffre est calculé en prenant en compte cinq critères différents : les actifs de jeu, actifs corporels, liquidités en banque, investissement potentiel du propriétaire et dette nette. Les Eastlands, eux, en sont à 5,197.La domination du PSG n’est qu’à moitié surprenante. Il y a quelques semaines, il a déjà été révélé que le géant français était l’institution sportive qui a le plus progressé dans le domaine financier sur les dix dernières années derrière la franchise de NBA, Golden State Warrios. D’autre part, il présente la 4e masse salariale la plus importante (de l’effectif pro) en Europe derrière le Barça, le Real Madrid et la Juventus.A noter que dans le classement de Soccerex, le Real Madrid n’est que cinquième, tandis que le FC Barcelone et Manchester United ne figurent même pas dans le Top 10, puisqu’ils sont respectivement 12e et 16e. Pourtant, ces trois cadors-là occupaient le podium dans le dernier rapport du cabinet Deloitte, qui met en avant les clubs générant le plus de revenues sur la dernière saison footballistique (2018/19). On soulignera aussi que l’AS Monaco est le club français à la santé financière la plus rassurante derrière Paris (20e du classement général), suivi par Lyon (26eme), Lille (49eme) et Marseille (53eme).