Divers : La création d’une ligue belgo-néerlandaise « Impossible à court terme »

Krépin Diatta est devenu un cadre de l’équipe nationale du Sénégal. Depuis la coupe d’Afrique des nations 2019, le jeune joueur sénégalais est devenu un titulaire indiscutable au sein de l’entre-jeu des lions de la Téranga. Dans un entretien accordé à Record, le joueur de Bruges estime qu’en 2021, les lions de la Téranga iront à la conquête du continent.

« On ne va pas brûler les étapes. On a l’équipe, l’effectif et tout ce qui s’en suit pour se hisser sur le toit de l’Afrique. Mais ça ne suffit pas tout en sachant que le football africain est difficile. Parfois, on peut être meilleur sans pour autant gagner. D’abord, il faut prendre les choses les unes après les autres. On doit tout faire pour décrocher notre qualification et à mon avis, c’est le plus important. Ce qui est sûr, c’est que, si on se qualifie, on aimerait jouer les premiers rôles. C’est-à-dire aller à la conquête de ce trophée africain qui nous fuit depuis lors », a déclaré Krépin Diatta sur les ambitions du Sénégal de gagner la CAN 2021.