Dijon : Un latéral gauche en approche

Ci-après le Top 5 des joueurs africains les plus populaires sur les réseaux sociaux (Août 2019):

5/ Ryad Mahrez (Algérie)

Voir cette publication sur Instagram La Fierté des nôtres 🇩🇿💚 @islamslimani09 @raismbolhiofficiel 🏆 Une publication partagée par RM26 (@riyadmahrez26.7) le 20 Juil. 2019 à 10 :57 PDT

4/ Pierre Emerick Aubameyang (Gabon)

Voir cette publication sur Instagram Start it up 🏎💨⚡️ Une publication partagée par Aubameyang (@aubameyang97) le 19 Mai 2018 à 9 :36 PDT

3/ Samuel Eto'o (Cameroun)

Voir cette publication sur Instagram Bon lundi ❤❤❤❤❤adrénaline 💉💉💉💉 Une publication partagée par Samuel Eto'o (@setoo9) le 16 Sept. 2018 à 10 :54 PDT

2/ Didier Drogba (Côte d'Ivoire)

Voir cette publication sur Instagram Have a great week Bonne semaine à tous Une publication partagée par didierdrogba (@didierdrogba) le 20 Août 2018 à 9 :47 PDT

1/ Mohamed Salah (Egypte)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah) le 25 Sept. 2018 à 2 :23 PDT

Avec 12 millions de “J’aime” sur, 9,68 millions d’abonnés suret 31 millions sur, le double Ballon d’Or africain en titre,, est l’empereur incontesté des stars africaines sur les réseaux sociaux. Son total dede fidèles le place loin devant lesdu légendaire canonnier des Eléphants,et lesde l’ex capitaine des Lions Indomptables,. Avecmillions d’abonnés (869.000 sur Facebook, 1,2 million sur Twitter et 8.6 millions sur Instagram), le buteur vedette d’Arsenal et des Panthères du Gabon,, est le seul footballeur africain qui arrive à titiller un peu le prestigieux trio de tête qui domine largement le classement des joueurs africains les plus populaires sur les réseaux sociaux. Le Top 5 est complété par le néo-champion d'Afrique algérien,(1,8 million sur Facebook, 1.8 million sur Twitter, 4,1 millions sur Instagram).1.8 million Facebook 1.8 million Twitter 4,1 millions Instagram869.000 Facebook 1,22 Million Twitter 8.6 Millions Instagram9.1 Millions Facebook 1.36 Million Twitter 3.2 Millions Instagram9.1 Millions Facebook 1.8 Million Twitter 8 Millions Instagram12 Millions Facebook 9.68 Millions Twitter 31 Millions Instagram