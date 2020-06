Dijon : Un joueur testé positif au coronavirus

Officiel : Dieumerci Mbokani prolonge son aventure à l'Antwerp

Alors qu'on s'attendait à un transfert, Dieumerci Mbokani a pris tout le monde à contre pied en prolongeant son contrat avec l'Antwerp en Belgique. Le joueur de 34 ans, en fin de contrat avec son club de Pro League, a décidé de prolonger pour une année, même s'il refusait cette option au départ, réclamant un contrat de deux saisons. "L'Antwerp a toujours été mon premier choix, et je suis à présent impatient de rejoindre le groupe", a fait savoir le Congolais dans le communiqué du club anversois. Mbokani a été sacré 'Taureau d'Or’ (meilleur buteur du championnat Belge) cette saison 2019-2020 avec ses 18 réalisations.Vincent Aboubakar est proche de trouver une porte de sortie, lui qui n'est plus le bienvenu à Porto. L'attaquant Camerounais pourrait faire son retour en Ligue 1. Un temps pressenti par l'Olympique de Marseille, le buteur lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 contre l'Egypte, est finalement resté à Porto. Pas aidé par les blessures et les pépins physiques, il n'a que rarement joué et il a été logiquement placé sur la liste des transfert par le club Portugais. Selon les dernières informations du site Peuple Vert, l'AS Saint-Etienne s'est positionné pour recruter le buteur Camerounais de 28 ans. Passé par Valenciennes et Lorient, l'ancien joueur de Besiktas pourrait retrouver un championnat qu'il connaît bien. Porto et l'ASSE auraient même déjà trouvé un accord pour un transfert d'environ 2 millions d'euros. Le joueur serait même prêt à baisser son salaire pour rallier la France.Déjà très riche, le parcours de Yaya Sanogo pourrait connaître une nouvelle étape ces prochaines semaines. Après trois pays traversés depuis dix ans, l’attaquant pourrait découvrir un nouvel horizon… russe. Ancien attaquant d’Auxerre (2010-2013), Arsenal (2013-2015), l’Ajax Amsterdam (2015-2016), Charlton (2016) et Toulouse (2017-2020), le joueur de 27 ans a de sérieuses possibilités d’atterrir au Spartak Moscou. Après la France, l’Angleterre et les Pays-Bas, la Russie ?Courtisé par le RC Lens, Max-Alain Gradel pourrait prendre plutôt une destination exotique. L'attaquant Ivoirien est ciblé par un grand club en Arabie Saoudite, selon les dernières informations de l'Equipe. En effet, Al Hilal, club le plus titré en Arabie Saoudite aurait approché le joueur pour la nouvelle saison. Ce même club avait tenté de recruter le joueur l'année dernière. L'ancien joueur de Bournemouth est également convoité par des clubs de Major league Soccer dont le Los Angeles Galaxy et Seattle FC. Il ne devrait pas rester à Toulouse, qui a été relégué en Ligue 2 suite à la suspension de la saison.Sacré champion de Belgique avec le Club Bruges, Krépin Diatta est un joueur très demandé. Sous contrat avec les Blauw-Zwart jusqu'en juin 2024, l'ailier (ou milieu) gauche international sénégalais serait dans le viseur de plusieurs clubs. Outre le Hertha Berlin, l'AC Milan et Watford, plusieurs clubs allemands seraient intéressés par le profils de l'international sénégalais. A en croire les informations de Calciomercato, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg et Hoffenheim seraient sur les rangs pour le Lion de la Teranga (6 buts et 3 passes décisives en 22 journées) Le club belge réclamerait 20 millions d'euros pour céder DiattaA lire aussi >> Mercato : Eto’o relance sa carrière en National