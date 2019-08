Dijon recrute Glody Ngonda Muzinga (officiel)

Le professionnalisme commence par le respect et l’application des textes. La FIF a listé les tâches et obligations des clubs pour être en MTN Ligue 1. D’abord, les clubs doivent tenir une comptabilité régulière au début de chaque saison sportive et avant l’ouverture du championnat, fournir à la FIF un budget équilibré entre recettes et dépenses d’au moins 100.000.000 FCFA et être à jour de paiements de ses engagements vis-à-vis de la FIF. La FIF a insisté aussi sur certains détails, en effet tous les clubs devront disposer d’un siège administratif équipé avec un personnel rémunéré régulièrement, avoir un terrain de football adéquat. Concernant les effectifs et la formation, la FIF a aussi été stricte, 10% des revenus devront être investis dans la formation des jeunes. En plus, la FIF a indiqué que chaque club devra compter au moins 20 joueurs de nationalité Ivoirienne dans son équipe. La FIF a insisté sur le fait que les clubs devront être à jour de toutes leurs charges, salaires impayés, primes impayées. Les clubs ont en outre l’obligation d’être à jour du paiement des salaires et primes des joueurs, être à jour des arriérés de paiement des transactions envers les clubs dans le cadre des transferts des joueurs et encadreurs, transmettre à la FIF 10 jours avant le début de la saison, une liste nominative des joueurs salariés, liés par contrat homologués par la FIF.