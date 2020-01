Dijon-PSG, OL-OM, Belfort-Rennes... : Dates et horaires des quarts de finale de la Coupe de France

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté s'est exprimé sur le nouveau calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2021, la compétition se tiendra en hier au Cameroun. « On n’aime pas ça », dit Cheikhou Kouyaté en fronçant les sourcils. « Mais que pouvons-nous faire? Ils ne nous écoutent jamais. » a dit le Lion. Le 15 Janvier dernier, JeuneAfrique confirmait le changement de dates pour la tenue du tournoi « Selon les premiers échos parvenus de Yaoundé ce matin, à l’ouverture de la réunion qu’organise l’Etat du Cameroun au sujet de l’organisation de la CAN 2021, les raisons qui ont amené la CAF à revoir la période de la tenue de cette compétition ne sont pas dues à la Coupe du Monde des clubs décidée par la FIFA, mais pour des considérations météorologiques car en juin-juillet, cette période coïncide avec celle des pluies, ce qui risque de perturber sérieusement la compétition » « Imaginez si vous jouez pour un club en Europe et que vous deviez soudainement partir au milieu de la saison et laisser tomber votre équipe? C’est tellement difficile pour moi et mes frères africains », confie Cheikhou Kouyaté. «Personne ne veut manquer une partie de la saison, surtout à un moment aussi important de l’année. Cela nous met tous dans une position très difficile. Imaginez à quoi cela va ressembler l’année prochaine – Liverpool sera privé de trois de ses meilleurs joueurs à Sadio [Mané], [Mohamed] Salah et Naby Keïta; nous voici, Jordan Ayew, Wilfried Zaha et Jeffrey Schlupp… » La suggestion de Jürgen Klopp selon laquelle le passage à janvier pourrait décourager les clubs européens de signer des joueurs africains a fait écho à Kouyaté, qui était du côté du Sénégal, avec également Mané qui avait perdu contre l’Algérie lors de la finale du tournoi de l’année dernière en Égypte. «Les managers doivent avoir une équipe solide sur laquelle ils peuvent compter tout le temps.» dit-il.