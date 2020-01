Dijon-PSG, Belfort-Rennes... Les affiches des quarts de finale de la Coupe de France

Découvrez les premiers mots prononcés par le milieu brésilien Bruno Guimarães, recruté par l'Olympique Lyonnais.

Guimarães : «Être à la hauteur de l'investissement »

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi l'arrivée du milieu brésilien Bruno Guimarães. Cette recrue très attendue par les supporters de l'OL a expliqué les raisons de son choix. « Je suis très content, j’ai hâte de commencer à jouer, de rencontrer mes coéquipiers et mon entraîneur, de découvrir tous les espaces du club, le centre d’entrainement, le stade…, a-t-il déclaré sur OLTV.« C’est une belle opportunité de carrière qui m’a été offerte, a-t-il continué. Je suis très heureux que le club me fasse confiance. Tout le club et tout le staff ont démontré beaucoup d’intérêt à mon égard.. Ce ne sont pas toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions et la finale de la Coupe de la Ligue. Pour ça, je suis très heureux de faire partie de l’OL ».Bruno Guimarães clame ses ambitions haut et fort. « Mes objectifs sont de remporter des titres et d’aider l’équipe dès mon arrivée.. Donc mon objectif c’est de gagner des titres, de pouvoir inscrire mon nom dans l’histoire du club. Ce serait un honneur ».