Dijon : Benzia débarque (officiel)

Edinson Cavani ne devrait finalement pas rallier l’Atlético Madrid cet hiver, d'après AS et L'Equipe. L'attaquant devrait donc rester au PSG et finir la saison dans la Capitale.

Cavani a proposé de baisser son salaire

Le feuilleton Edinson Cavani semble arriver à son terme pour cet hiver. Alors qu’il souhaite rejoindre l’Atlético Madrid depuis plusieurs semaines, le Matador devrait terminer la saison du côté du PSG. Selon AS,Incapable de vendre durant ce Mercato, le club espagnol est bloqué par des impératifs financiers. Pour accueillir un joueur à un tel niveau de salaire, l’Atlético devait se séparer d’un joueur aux émoluments élevés. Cela aurait pu être le cas avec Thomas Lemar, envoyé à Arsenal ou encore au Bayern Munich, mais l’international français ne bougera visiblement pas.Jeudi matin, L’Equipe expliquait qu’une dernière offre de 18 millions d’euros, plus proche des 20M€ demandés par le club francilien, était à l’étude. Mais le média espagnol. Cavani aurait, de son côté, tout fait pour convaincre sa direction et rendre ce transfert réalisable. L’ancien de Naples aurait même proposé de baisser son salaire pour découvrir le championnat espagnol et retrouver du temps de jeu. Mais cela n’a pas suffi. Et le buteur de 32 ans, qui sera libre en juin prochain, fera encore beaucoup parler de lui dans les prochains mois. Car une chose est sûre : l’Atlético ne sera plus seul sur le coup cet été.