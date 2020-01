Dieumerci Ndongala (Genk) prêté à Kasimpasa (officiel)

Adulé par les férus du ballon rond pour son immense talent, décrié par certains pour son caractère de "Bad boy", l’ancien porte-étendard de la génération dorée des Lions de la Téranga au début des années 2000,, ne laisse personne indifférent., c’est d’abord le souvenir d'un soir de 31 mai 2002 à Séoul, lors de la première apparition duen Coupe du Monde . Confronté à l’équipe de France, championne du monde et championne d’Europe en titre, le double Ballon d’or africain (2001 et 2002) a tout simplement magnétisé d'entrée toute la planète foot par sa classe et son génie. Elu à l’unanimité homme du match, l'enfant deravit la vedette au beau monde présent par ses prouesses techniques et ses séquences de dribbles face auxetmédusés. Devant des Bleus dépassés,offrit même une passe décisive àqui signa le but de la victoire pour le Sénégal. Menée par leur prodige de 21 ans, lesqui disputaient le premier mondial de leur histoire, viennent de faire tomber l’ogre français (1-0) ! Ce fut l’un des plus beaux exploits de l’histoire de la grande messe du football mondial. Le peuple sénégalais se plait encore aujourd’hui à décrire ce moment magique avec précision, seize ans après. «».Cette arrogance naturelle, l’enfant terrible du football sénégalais l'a tissée grâce à un talent inné, qu'il décrit mieux que personne : «» Un génie du ballon rond, le natif deen était en effet un. Le surdoué sénégalais fit ses premières armes de footballeur dans les rues du quartier de, qu'il quittera, à seulement 14 printemps, pour l’hexagone du côté du centre de formation du. Toutefois, son expérience chez les Lensois échoue après douze jours de stage. «» Le jeune adolescent intègre alors lequi lui offre une seconde chance. Il ne tarda alors pas à s'habituer aux exigences du centre de formation et fait vite étalage d’un talent certain aux côtés de futurs professionnels comme Pedretti, Meriem et Frau. Le 11 novembre 1998, à l’aube de ses 18 printemps, le Lionceau fête sa première apparition enface au(2-1). Il participe alors à quinze rencontres durant la saison avant de rejoindre leen juin 1999. Transféré en Bretagne contre la coquette somme de 5,35 millions d'euros, le jeune attaquant de 19 ans déçoit. Il ne réussit à trouver le chemin des filets qu’à une seule reprise durant la saison et s'illustre surtout par ses frasques ­ dont un accident au volant d'une voiture conduite sans permis. Le « Bad boy » se réfugie alors de nouveau à Lens, en juillet 2000. Soutenu par son coach, il s'y révèle une saison plus tard, à 21 ans, stimulé notamment par ses premières prouesses sous le maillot du, finaliste de la Coupe d'Afrique et qualifié pour son premier Mondial. Tacticien, dribbleur, buteur, passeur, et meilleur buteur du club sur les deux exercices 2000/2001 et 2001/2002, il conquit de manière remarquable les cœurs des fidèles du stadeet s’impose comme étant la star incontestée des "". A seulement 20 ans, il fut élu ballon d’or africain.Sourire diamanté et toison blonde platine, le jeune prodige explose aux yeux du monde entier lors duoù il emmena les Lions avec brio en quart de finale. Nommé septième meilleur joueur de la Coupe du Monde par la FIFA, il réussit l’incroyable prouesse de décrocher son deuxième ballon d’or africain à l’issue de la saison. Des performances remarquables qui pousseront les dirigeants deà décaisser en juillet 2002 la mirobolante somme de 18,5 M€ pour s’attacher les services du jeune phénomène des «». "", de son surnom en Angleterre, débuta alors en fanfare son expérience au « Royaume de sa Majesté » avec notamment un doublé lors de sa première apparition à Anfield, son seul fait d'arme en deux saisons puisqu'il ne marquera que 3 petits buts en 55 matches de championnat durant cette période. Pire encore, le « bad boy » du football africain sera de nouveau pris par ses vieux démons. Il sera coupable notamment d'un nouvel accident de voiture et de multiples crachats envers ses adversaires mais aussi envers des supporters. Ceux duen témoignent… C'est ainsi qu'en 2004, devenu indésirable sur les bords de la Mersey, El-Hadji Diouf décidera de quitter les Reds. Il enchainera ensuite plusieurs expériences en demi-teintes au Royaume-Uni sous les couleurs de(2005-2008), de(2008-2009), de(2009-2011) avant de rejoindre l’Ecosse du côté des(2011-2012) et d’achever son parcours en deuxième division anglaise ainsi qu’une courte expérience en…(Sabah FA, 2014-2015).Passant plusieurs fois sur le billard, multipliant les frasques de tout genre sur et en dehors du rectangle vert, l’enfant terrible du football sénégalais n’a plus jamais réussi à retrouver son niveau d’antan ni en club ni en sélection. Le 1er avril 2009, le sulfureux capitaine dessurprend même l’ensemble des Sénégalais en annonçant sa retraite internationale à seulement 28 ans. Il enchainera alors les critiques contre les dirigeants de sa Fédération nationale (), soutenant que « tout le système du football sénégalais était corrompu ». Nul doute que l'Enfant rebelle deaurait pu et même dû connaître une carrière beaucoup plus aboutie, n’empêche que le double Ballon d’or africain (2001 et 2002) demeurera à jamais l’un des meilleurs footballeurs que leait jamais enfanté.