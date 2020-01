Diego Simeone ouvre la porte à un départ de Thomas Lemar (Atlético)

L’entraineur de l’Atlético, Diego Simeone, a reconnu qu’il ne comptait plus spécialement sur son ailier français, Thomas Lemar.

Simeone a perdu patience avec Lemar

Thomas Lemar a un contrat avec l’Atlético Madrid court jusqu’en 2023. Mais, il y a peu de chances pour qu’il reste avec les Rojiblancos jusqu’à cette date-là. L’international tricolore n’est plus en odeur de sainteté du côté de Wanda Metropolitano. Il a aussi des touches ailleurs, avec des propositions intéressantes émanant d’Angleterre, et sa direction, au même titre que son entraineur, ne font rien pour le retenir.Ce vendredi, en conférence de presse, Diego Simeone a eu à évoquer le cas de l’ancien monégasque.et qu’il ne s’opposerait pas à un éventuel départ le concernant. « Il n'a pas répondu aux attentes fixées pour lui, mais nous avons toujours eu les mêmes attentes, a-t-il confié. Elles n’ont pas changé. Aujourd'hui, personne ne sait s’il va rester ou pas. Ses représentants travaillent d’arrache-pied et les clubs opèrent selon leurs besoins. »Le joueur est-il le seul responsable de cette situation ? Pour "El Cholo", cela ne peut qu’être le cas et il accable même son joueur en indiquant que « Les faits parlent d'eux-mêmes, mieux que les mots. Il est certain qu'il n'a pas pu montrer toutes ses qualités (…) Chaque fois qu'il est disponible, j'ai essayé de le faire jouer. J'ai toujours été enthousiasmé par ses qualités de joueur. » Pour information, en terme de minutes cumulées, Lemar n’a que le 15e temps de jeu de l’effectif rojiblanco.