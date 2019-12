Diego Maradona affirme avoir été kidnappé par des aliens

[#Stat📊] Le nombre de buts de Messi sur une année civile 🔥 2010 : 60⚽️ 2011 : 59⚽️ 2012 : 91⚽️ 2013 : 45⚽️ 2014 : 58⚽️ 2015 : 52⚽️ 2016 : 59⚽️ 2017 : 54⚽️ 2018 : 51⚽️ 2019 : 50⚽️ LÉGENDE✨ pic.twitter.com/0YFUSRJW4L — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 21 décembre 2019

Messi échoue à 4 buts de Lewandowski en 2019

Le talent et l’efficacité dene s’érodent guère à travers l’âge. Et s’il y avait besoin d’une preuve supplémentaire par rapport à la constance du génie argentin du FC Barcelone, son nombre de buts inscrits enen est une. En effet, et en trouvant la faille samedi lors du duel contreen championnat (), le sextuple vainqueur dua signé sade l’année, buts en club et en sélection confondus. Une barre qui pour beaucoup parait inaccessible, mais que lui connait désormais sur le bout des ongles. Cinquante buts en seulement douze mois, un défi que l’international albiceleste a réussi à releverlors des. La seule exception c’était en. Il n’avait alors cumulé queréalisations, mais à sa décharge il a dû passer beaucoup de temps à l’infirmerie et a disputérencontres seulement. C’est dix de moins que cette année à titre d'exemple. A lire aussi >> Le Top 5 des meilleurs joueurs du monde selon Lionel Messi A 32 ans,demeure donc le numéro un, même si cette annéea planté plus de pions que lui. Très inspiré depuis l’entame de la saison, le Polonais a fait mouche àen. Cela étant,dépasse la barre despour la première fois de sa carrière alors qu’il a 31 printemps. Et à cet âge-là, "La Pulga" avait déjà signé un meilleur total à cinq reprises.- 2010 :- 2011 :- 2012 :- 2013 :- 2014 :- 2015 :- 2016 :- 2017 :- 2018 :- 2019 :