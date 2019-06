Diego Carlos a signé

L'Espérance de Tunis est devenue championne de Tunisie pour la 29eme fois, lundi à la faveur de sa victoire sur la JS Kairouanaise en match en retard.

2️⃣9️⃣🏆 We are THE CHAMPIONS 🌍 We are TUNISIA 🏆

Comme attendu,. Moins de trois jours après son sacre continental, le club sang et or a battu la JS Kairouanaise (4-0), en match en retard de la 23eme journée, grâce à des buts signés Edem Rejaibi (35eme), Haythem Jouini (65eme, sp) et Saad Bguir (72eme, 86eme). Avec 56 points au compteur, l'Espérance ne peut plus être rejointe au classement. Il s'agit là dupour "Taraji", et le troisième d'affilée.