Didier Six place Sessegnon au même niveau de… Mané !

Ce mardi, dans la lutte à la qualification pour la Ligue des Champions, Chelsea a fait le boulot contre Norwich (1-0), grâce à un but d'Olivier Giroud. La pression est désormais sur Manchester United et Leicester.

Giroud - Pulisic, le ticket gagnant



3 - Olivier Giroud has scored in three successive Premier League starts for the first time since January 2017 when netting six in a row when starting for Arsenal. Furthermore, the Frenchman has scored in six of his last eight Premier League starts for Chelsea. Magnifique. pic.twitter.com/ZnlttYvVHe

— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2020

Le break a fui les Blues



I’ve always felt that @_OlivierGiroud_ is underrated. Excellent all-round centre-forward’s game. Hold up play, movement in the box, finishing is all top class. Might lack a yard of pace of the greats, but doesn’t get the credit he deserves.

— Gary Lineker (@GaryLineker) July 14, 2020

Corrigés samedi dernier par Sheffield United (3-0), les Blues se devaient de réagir ce mardi lors de la réception du reléguable Norwich. Tout autre résultat qu’un succès auraient placé les Londoniens en mauvaise posture dans l’optique d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le contrat a été finalement rempli, même si c’était sur le plus petit des écarts.Buteur lors de ses deux dernières titularisations, l’attaquant français a remis ça pour offrir à son équipe trois points très importants. Le champion du monde a fait la différence à un moment clé de la rencontre. Juste avant la pause (46eme), et alors qu’il venait de manquer une opportunité intéressante un quart d’heure auparavant (30eme),Une réalisation qui a fait un bien fou aux locaux.Giroud - Pulisic, c’était de loin la paire la plus remuante dans le camp londonien lors de cette partie. L’Américain s’est montré très disponible, et a su surtout s’ouvrir à plusieurs reprises le chemin des buts. Malheureusement pour lui, le Néerlandais Tim Krul s’est opposé à ses tentatives les plus dangereuses (37eme et 75eme).Après avoir scoré,A la 73eme minute, il n’est pas parvenu à cadrer son deuxième coup de casque. Et à la 85eme minute, juste avant qu’il ne cède sa place sur le terrain, il a vu sa reprise au premier poteau passer à côté. Des essais non convertis et qu’il n’a finalement pas eu à regretter.Chelsea a su tenir son succès et valider son sursaut. Avec cette victoire face à la lanterne rouge, Chelsea consolide sa 3eme place au classement.Et c’est avec un moral retapé qu’ils vont se présenter à leur match face au champion en titre Liverpool, programmé le 22 juillet.