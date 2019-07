Didier Ndong rejoint Dijon (officiel)

Harry Maguire s’est fait porter pâle lundi pour justifier son absence à l’entraînement de Leicester City, d’après Sky Sports. Mais il a aussi fait part de son désir de rejoindre Manchester United, qui négocie depuis des semaines avec les Foxes pour le transfert du défenseur central anglais.



BREAKING: Harry Maguire didn’t take part in Leicester City training today, amid continued interest in him from Manchester United.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 29, 2019

Harry Maguire et Leicester vers le point de non-retour. A en croire les informations de Sky Sports, le défenseur international anglais (26 ans, 20 sélections) manquait à l’appel pour la séance d’entraînement des Foxes ce lundi. S’il s’est fait porter pâle auprès du club pour justifier son absence, l’ancien de Hull City a aussi fait savoir en fin de semaine dernière qu’il désirait rejoindre Manchester United. Les Red Devils discutent depuis des semaines avec Leicester au sujet de Maguire . Sans toutefois parvenir à un accord, les dirigeants des Foxes évaluant le natif de Sheffield à plus de 80 millions d’euros, ce qui en ferait le défenseur le plus cher de l’histoire.En effet, il se fermera le 8 août prochain, à la veille de la reprise de la Premier League. D’où l’urgence de la situation pour Maguire, sous contrat avec Leicester jusqu’en 2023.