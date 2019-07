Didier Ndong (Guingamp) vers Dijon

Lens a mis du temps pour lancer sa saison sur la pelouse du Mans. Menés au score, les Nordistes ont renversé le promu en fin de match pour commencer avec une victoire (1-2).

Les Lensois ont réagi au but de Moussiti Oko

Après Chambly contre Valenciennes (1-0) et Rodez face à Auxerre (2-0), Le Mans pouvait permettre aux promus de commencer la saison de Ligue 2 avec un trois sur trois. Mais face à l'ogre lensois, la tâche n'était pas facile. Bien partis, ils ont finalement cédé en fin de match. Les Sarthois ont réussi un bon début de rencontre en se procurant quelques opportunités face au but de Thomas Vincensini.A la suite d'un dégagement de Yohann Thuram, l'attaquant congolais a profité d'un bon service de Vincent Créhin pour marquer de l'entrée de la surface de réparation lensoise malgré le retour de deux défenseurs Sang et Or (33eme, 1-0). Un but logique tant les Lensois ont eu de la peine à produire du jeu pendant la première période.Trop imprécis et pas assez solides, les hommes de Philippe Montanier ont corrigé le tir en seconde période. Enfin rentrés dans le match, ils ont commencé à déstabiliser la défense mancelle au retour des vestiaires. Et c'est Florian Sotoca qui a égalisé peu après l'heure de jeu. Il a profité d'une frappe déviée de Gaëtan Robail pour tromper Yohann Thuram de près (66eme, 1-1). C'était seulement le deuxième tir cadré des Lensois dans le match.Entré en jeu, Mounir Chouiar a offert la victoire aux 1600 supporters qui ont fait le déplacement à la MMArena en déviant du plat du pied un centre de Simon Banza, lui aussi remplaçant au coup d'envoi (83eme, 1-2). Malgré les derniers efforts du Mans, les Nordistes ont résisté pour lancer la saison de la meilleure des manières : avec une victoire à l'extérieur. Et aussi faire respecter la logique face aux promus qui ont les dents longues.