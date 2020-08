Diambars : Cheikh Bamba Dieng est à Marseille pour des essais

#FootArt (Mercato) : Cheikh Bamba Dieng (19 ans) va effectuer des essais à l’Olympique de Marseille. Attaquant de Diambars FC, il a inscrit 13 buts en 13 matchs en toutes compétitions confondues la saison écoulée, dont 12 buts en 12 journées de Ligue 1 (1 en coupe de la Ligue) pic.twitter.com/wb6o4OEHFS

— Chérif Sadio (@CherifoSadio) August 29, 2020

Promue en Ligue 1 sénégalaise avec Diambars FC la saison passée, Cheikh Bamba Dieng (19 ans) n’a pas hésité à imposer sa puissance et son adresse devant les buts. En effet, malgré l’arrêt du championnat à cause de la covid-19, le joueur formé par l’Académie de Diambars a planté 13 buts : 12 réalisations en Ligue 1 en 12 matchs et 1 but en coupe de la Ligue.Ces belles performances ont permis au joueur d’avoir l’opportunité de montrer son talent en Europe. Car, Cheikh Bamba Dieng est actuellement en France à Marseille. Il doit effectuer des essais avec l’Olympiques de Marseille. Si ces essais sont concluant, l’attaquant de Diambars pourrait rejoindre le club français et affronter la saison prochaine Gana Gueye et Neymar dans un derby entre le PSG et OM.