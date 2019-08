Deux ans de plus pour James Léa-Siliki (Rennes)

Le Portugais a raconté l'anecdote lors de son interview accordée à la télévision portugaise. Arsenal, à l'époque dirigé par Arsène Wenger, a été l'un des premiers clubs à superviser l'attaquant, aujourd'hui quintuple Ballon d'Or. "J'ai rencontré Arsene Wenger et j'étais sur le point de signer à Arsenal. J'ai parlé à Barcelone, au Real Madrid et à l'Inter aussi, mais après le match amical contre Manchester United, qui était déjà intéressé, ils sont devenus encore plus intéressés et ont accéléré les négociations et m'ont signé", révèle l'actuel joueur de la Juventus, dans une interview à la chaîne portugaise TVI. Manchester United a profité de ce fameux match amical, disputé le 6 août 2003 contre le Sporting Portugal, pour l’inauguration du stade Alvalade, pour rafler la mise aux Gunners. Le transfert est signé quelques jours plus tard le 12 août, pour un montant de 15 millions d'euros. "On était dans la voiture et Jorge me disait constamment de me cacher pour que personne ne me voit, précisait la star portugaise dans une biographie sur Jorge Mendes pour parler de la signature de son contrat. On s’est arrêté à une station-service et j’ai dû cacher mon visage. Je me souviens que Jorge devenait fou".