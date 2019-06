Des offres élevées arrivent pour Nicolas Pépé (Lille)

Le Maroc (groupe D), le Sénégal et l'Algérie (groupe A) font dimanche leurs débuts à la CAN 2019, face à des adversaires a priori à leur portée.

à la CAN 2019. Dans l'après-midi, leouvrira les hostilités dans le groupe D, quart-de-finaliste du dernier CHAN. Qualifiée à la dernière minute et vierge de toute référence à la CAN, la Namibie fait figure de victime idéale pour les hommes d'Hervé Renard. En six rencontres entre les deux équipes, cinq sont revenues aux Lions de l'Atlas, contre un match nul. Mais les défaites contre la Gambie (0-1) puis la Zambie (2-3) en matchs de préparation sont venues servir de piqûre de rappel. Une équipe avertie n'en vaut-elle pas deux ? Dans le groupe D,. Même privés de Sadio Mané, suspendu, les Lions de la Teranga ont un statut de favoris à assumer. A eux de prendre le match par le bon bout pour éviter le match galère contre un adversaire qui ne les a jamais battus (1 victoire et 1 nul en éliminatoires de la CAN 2008). Enfin, l'cherchera à faire de même. Interrogé par Football365 Afrique au cours de la préparation de la CAN, le sélectionneur des Harambee Stars, Sébastien Migné déclarait vouloir « faire un coup » contre les Fennecs. Djamel Belmadi et ses hommes sont prévenus.« Je vous mentirais si je vous disais du match face au Malawi en 2010 (défaite 3-0). Il n'y a pas besoin de se souvenir de ce match pour faire attention au premier match. En 2017 on a mal débuté,. Il n'y a qu'à voir le Zimbabwe hier . »16h30 : Maroc - Namibie19h00 : Sénégal - Tanzanie22h00 : Algérie - Kenya