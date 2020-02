DERNIÈRE MINUTE : Messi pourrait rejoindre Ronaldo à la Juventus !

Messi disposerait d’une clause pour quitter le Barca cet Ă©tĂ© en Ă©tant libre.

L’Inter et la Juventus ont montrĂ© leur intĂ©rĂȘt pour la pulga.



[Gazzetta Dello Sport] pic.twitter.com/fdXdqBgOg0

— Inter Milan đŸ‡«đŸ‡· (@InterMilanFRA) February 6, 2020

La Juve va pour Messi !

Les mĂ©dias europĂ©ens affirment que la Juventus tentera de signer messi aprĂšs la fin de son contrat. Les problĂšmes que vit le footballeur argentin avec le club culĂ© peuvent signifier sa sortie. De cette façon, la juve rĂ©ussirait Ă rĂ©unir CR7 et Messi pic.twitter.com/izPmZ3j1lp — đđšđźđ«đđšđ§ ïŁż 𝐌𝐹𝐼𝐚𝐩𝐛𝐚 🇹🇬 (@bourdon_mouamba) February 6, 2020

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo could FINALLY play together with Juventus eyeing shock transfer for Barcelona legend https://t.co/HbmhIjHvix — Sun Sport (@SunSport) February 6, 2020

Et si l'histoire d'amour entre Lionel Messi et le Barça prend fin l'Ă©tĂ© prochain ? La Gazzetta dello Sport a nommĂ© cinq clubs capables de recruter la Pulga, s'il dĂ©cide de quitter son club de cƓur. Et parmi les candidats figure la Juventus de Cristiano Ronaldo.La Vieille Dame serait un sĂ©rieux prĂ©tendant avec le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United et l'Inter Milan. Le mĂ©dia Italien indique que l'Argentin pourrait exiger un salaire compris entre 50 et 85 millions d'euros.Le Daily Mail a indiquĂ© que Manchester City semble ĂȘtre le favori dans le cas oĂč le vent de changement souffle en Catalogne."La clause et l'argent ne sont le plus important. À l'heure actuelle, il n'y a pas de nĂ©gociations de prolongation en cours, car ce cĂŽtĂ© de ma carriĂšre est gĂ©rĂ© par mon pĂšre et pour l'instant, ce n'est pas une question dont nous avons discutĂ©", avait indiquĂ© Messi dans une interview accordĂ©e Ă Sport l'Ă©tĂ© dernier. Son contrat prend fin en juin 2021.A lire aussi >> FC Barcelone : L'Inter Milan et la Juventus Turin ont un oeil sur Messi