🔴Premier League (J29): United-City, suivez le derby de Manchester en direct

La valeur n’attend point le nombre des annĂ©es. A seulement 19 printemps,, inconnu du grand public il y a encore quelques mois, s’impose cette saison comme l’un des buteurs les plus prolifiques en. Auteur d'un magnifique doublĂ© en huitiĂšmes de finale aller de laface au 2-1 ), celui qui a dĂ©barquĂ© du Grand Nord Ăcet hiver, sera une nouvelle fois l’homme Ă surveiller pour l'arriĂšre garde parisienne, mercredi prochain, auEn s’attachant les services de la pĂ©pite norvĂ©gienne du(Autriche) en janvier dernier, les dirigeants duĂ©taient convaincus de la rentabilitĂ© d’un investissement de l’ordre de la vingtaine de millions d’euros. Les statistiques du jeune attaquant le prouvent : lea probablement touchĂ© le gros lot !En effet, et malgrĂ© son jeune Ăąge ainsi que son manque d’expĂ©rience du haut niveau, le colosse d’(pour 90kg) n’a pas tardĂ© Ă combler les attentes placĂ©es en lui:apparitions deau compteur, dontcomme titulaire, et dĂ©jĂbuts dans son escarcelle ! Une adaptation immĂ©diate qui consolide son excellent dĂ©but d’exercice 2019/2020 au, oĂč il a quittĂ© l’écurie autrichienne avecende championnat et, surtout,au terme de la phase de poules de la(actuel deuxiĂšme meilleur buteur de C1 avec 10 buts). Mieux encore, et en faisant trembler les filets Ăreprises lors de sespremiers matchs enest devenu le premier joueur de moins de 20 ans Ă rĂ©aliser cet incroyable exploit dans la "Coupe aux Grandes Oreilles" !Un buteur nĂ© que les cadors europĂ©ens (Juventus, Man Utd, AC Milan etc
) s’arrachaient il y a encore quelques semaines, et pour cause: Depuis deux saisons, le surdouĂ© adolescent norvĂ©gien empile les buts et multiplie les records de prĂ©cocitĂ©, au point d’ĂȘtre devenu l’une des attractions majeures des arĂšnes europĂ©ennes. Un statut rĂ©cent, nĂ© d’une premiĂšre prouesse remarquable, en mai 2019. AlignĂ© avec lalors du Mondial des moins de 20 ans , face aua paraphĂ© un incroyable
! Neuf buts, un record Ă©poustouflant qui en fait l’une des coqueluches des recruteurs des grands clubs europĂ©ens.LiĂ© Ă l’époque avec la formation autrichienne,, qui l’a recrutĂ© contre 10 millions d’euros en provenance du Molde FK de l’illustreen janvier 2019, "" ("l'homme enfant", son surnom Ă Molde), a rapidement Ă©claboussĂ© les terrains de la Österreichische Bundesliga de son talent. Son ascension est fulgurante, et lĂ encore, les chiffres donnent le tournis:en, dont un retentissant triplĂ© en Ligue des champions face au(6-2) ainsi qu’un doublĂ© face Ă(2-3). Des statistiques hallucinantes qui lui ouvre les portes de l’Europe, dĂšs le mercato d’hiver suivant, fin 2019. De nombreuses grosses Ă©curies le courtisent, notamment l’emblĂ©matique, coachĂ© par
 son ancien entraĂźneur Ă. Des retrouvailles qui semblent Ă©crites, mais qui n’auront finalement pas lieu. Le 28 dĂ©cembre, leannonce la signature du canonnier dupour quatre ans, au nez et Ă la barbe des "Red Devils". DĂ©sormais, plus rien n’arrĂȘte le "serial-buteur" des "" qui n’en finit plus d’accumuler les buts et les records individuels avec sa nouvelle formation. Ensorties avec les vice-champions d’Allemagne,a fait parler la poudre Ă ...(toutes compĂ©titions confondues). Un total rĂ©ussi en seulement. Du jamais vu dans l’histoire de l'Ă©curie de! L’arriĂšre-garde dupeut d'ailleurs en tĂ©moigner