Derby County : Wayne Rooney, une immense carrière en 12 dates

🔴🏆 Nicolas Depuis 🇲🇬 élu meilleur sélectionneur de la #CAN2019 devant Djamel Belmadi 🇩🇿et Aliou Cissé 🇸🇳 ! 👏 Les résultats complets des votes 👉 https://t.co/1sdrGmNR60 pic.twitter.com/C91o5ZfKWp — Orange Football Club (@Orange_FootClub) 17 juillet 2019

Le technicien français n'est plus sous contrat depuis le 31 juillet dernier. Il était lié jusqu'à cette date avec l'équipe insulaire, qu'il a menée en quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte, éliminée par la Tunisie (0-3). A lire aussi >> CAN 2019 - Madagascar : Nicolas Dupuis bien déterminé à créer la surprise Le coach de Fleury (National 2) se retrouve victime de la situation du football sur la Grande Île. La Fédération malgache de Football est pilotée depuis plusieurs mois par un comité de normalisation, imposé par la FIFA, dans l'attente que des élections soient organisées. Nicolas Dupuis a mené la surprenante équipe de Madagascar, novice dans la compétition, en quarts de la CAN, un nouveau chapitre dans le roman des exploits du Français. Avant le Nigeria (2-0) et la RD Congo (2-2 a.p., 4-2 aux t.a.b.), terrassés en Egypte par des Zébus en folie, il y a eu Lorient. En quatrième division avec Yzeure, le coach a fait chuter en 2014 le club breton, alors en Ligue 1, en 32es de finale de la Coupe de France. A lire aussi >> CAN 2019 : Madagascar, récit d'un parcours hors norme !