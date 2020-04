Démissions en masse au FC Barcelone

Copyright : Panoramic

Six membres du comité exécutif du FC Barcelone ont notifié hier Josep Maria Bartomeu qu’il abandonnait leurs fonctions.

Nouvelle secousse au FC Barcelone ! Selon La Vanguardia, six membres de la direction barcelonaise ont choisi vendredi de quitter le navire. Il s’agit des deux vice-présidents que sont Emili Rousand et Enrique Tombas, ainsi que Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont et Jordi Clasamiglia. Toutes ces personnes ont jugé que les conditions n’étaient plus réunies pour faire leur travail convenablement et ils l’ont fait savoir à leur supérieur hiérarchique, Josep Maria Bartomeu, à travers une lettre commune.



🔴🔴🔴EXCLUSIVA La Vanguardia | Seis directivos del FC Barcelona dimiten en bloque y dejan a Bartomeu en una posición muy delicada. #ÚLTIMAHORA

Informa @JoanjosepPallas https://t.co/ky8k7LbU81

— La Vanguardia (@LaVanguardia) April 9, 2020

Le quotidien espagnol s’est procurée la lettre en question, et celle-ci est particulièrement offensive à l’encontre de l’homme fort du club catalan : « Nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas inverser les critères et les modes de gestion du club face aux enjeux importants de l'avenir et surtout du nouveau scénario post-pandémique. Nous devons également souligner notre désenchantement face à l'épisode malheureux des réseaux sociaux, connu sous le nom de" Barcagate ", dont nous avons entendu parler par la presse. Nous demandons ici qu'une fois que les résultats de l'audit soient présentés, que nos responsabilités soient apurées ainsi que l'éventuelle rémunération correspondante. En tant que dernier service rendu à notre club, nous recommandons que, dès que les circonstances lui permettront, de convoquer de nouvelles élections qui permettent, avec toute "l'autorité ", de gérer le club de la meilleure façon possible face aux défis importants de l’avenir immédiat ».

Bartomeu de plus en plus fragilisé

Sous pression depuis plusieurs mois, Bartomeu va l’être encore plus avec ce nouveau rebondissement et aussi le tir groupé de ceux qui étaient considérés comme ses disciples. Des rumeurs ont suggéré ces derniers jours qu’il envisageait lui-même de se séparer de ses différents bras droits, mais ces derniers l’ont donc devancé. Et c’est un coup dont il pourrait ne pas se remettre après avoir déjà sérieusement dégradé son image auprès de socios de l’équipe catalane.