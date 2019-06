Delort, Belfodil, Ghoulam... Djamel Belmadi explique ses choix

Liverpool a triomphé de Tottenham et de ses joueurs français en finale de la Ligue des Champions. Pourtant, dans l'histoire récente de la C1, les Bleus ont souvent été en réussite dans cette compétition.

Des Français souvent titulaires en finale de la Ligue des Champions

Liverpool a retrouvé les sommets européens quand les Français l'ont perdu. Et il n'est pas question de la finale de l'Euro 2016. Avec Hugo Lloris et Moussa Sissoko, Tottenham avait la possibilité de faire perdurer une longue tradition française : celle de mettre au moins un joueur tricolore sur le trône européen. Mais c'est manqué.. Et c'était déjà une finale jouée à Madrid. Depuis Eric Abidal, Florent Malouda, Franck Ribéry, Jérémy Mathieu , Théo Hernandez et surtout le duo Raphaël Varane - Karim Benzema (4 fois) sont montés sur le toit de l'Europe. Plus globalement, les Bleus ont l'habitude de briller dans le rendez-vous incontournable du football européen. Car depuis l'an 2000, une seule finale s'est jouée sans Français, en 2007 quand le Milan AC a pris sa revanche sur Liverpool (2-1). Et encore, même cette année-là, un Français a eu le droit de toucher la Coupe aux grandes oreilles : Yoann Gourcuff.Les autres éditions qui ont échappé aux joueurs nés dans l'Hexagone depuis 2000 sont 2003 et 2004. Quand le Milan AC a triomphé de la Juventus Turin de Thuram et David Trezeguet, puis quand l' AS Monaco et ses nombreux internationaux français ont perdu contre le surprenant FC Porto. En analysant les feuilles de matchs, un constat interpelle. Les Français sont bien souvent titulaires dans le match le plus important de la saison européenne. Et ils ont même l'occasion de s'illustrer. Que cela soit Zinedine Zidane, l'homme du match grâce à sa splendide volée en 2002 ou Djibril Cissé, buteur sur tir au but en sortie de banc lors du miracle de Liverpool à Istanbul en 2005.Un chiffre important mais qui n'a pas porté chance à Moussa Sissoko et Hugo Lloris.