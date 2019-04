Déjà un retour à l'envoyeur pour Mitroglou ?

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome serait prête à lâcher Steven Nzonzi pour un montant relativement abordable. Marseille serait sur les rangs.

Du beau monde sur Nzonzi ?

L’été dernier, Steven Nzonzi a débarqué à la Roma sous l’impulsion de Monchi, alors directeur sportif de la Louve qui l’avait côtoyé à Séville. Le dirigeant parti et de retour en Andalousie, l’international de l’équipe de France pourrait d’ores et déjà quitter la capitale romaine, comme l’assure la Gazzetta dello Sport. Pourtant quatrième joueur le plus utilisé de l’effectif, le joueur de 30 ans pourrait faire les frais des patrons du club, qui souhaitent le restructurer en profondeur.Ainsi, l’actuel 6eme de Serie A ne devrait pas retenir son milieu de terrain, et pourrait même le brader. Le quotidien transalpin évoque une vente en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros, alors que la Louve avait déboursé 30 millions d’euros, bonus compris, pour se l’offrir il y a moins d’un an. Marseille serait intéressé par son profil, mais pourrait faire face à la concurrence de Monaco et surtout d’Arsenal.