Defrel continue son tour d'Italie

Afin d’alléger son secteur offensif ainsi que sa masse salariale, le FC Barcelone aurait proposé au PSG de choisir parmi trois joueurs parmi Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti et Nelson Semedo. Un échange brut qui n’entre pas dans les plans parisiens.

According to our information, @PSG_inside is not really convinced of the proposed @neymarjr-exchange-deal of @FCBarcelona. The three salaries of the proposed players would far exceed Neymar's salary. Therefore, PSG is not very interested in this business https://t.co/12yOlLit6l