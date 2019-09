Déçu de ne pas avoir été transféré, Wilfried Zaha (Crystal Palace) rompt avec son agent

Benjamin Moukandjo n’a pas oublié le premier match qu’il a disputé sur la pelouse du RC Lens. « … Le jour où je suis venu jouer à Bollaert-Delelis en tant qu’adversaire, ça a été un moment de plaisir pour moi parce que c’était quelque chose que j’avais en moi, qu’il fallait que je réalise. Et cette ambiance, je l’ai vécue en tant qu’adversaire », a raconté la nouvelle recrue lensoise dans des propos rapportés par Francetvinfo.fr. « Et aujourd’hui a-t-il ajouté, rien que m’imaginer de vivre la même ambiance en ayant ce maillot-là, je vous assure que je suis pressé d’y aller. J’ai tellement envie de vivre ça. Parce que ces supporters, ils vous portent... à la 90e, à la 92e, quand vous êtes fatigués, quand vous pensez que vous n’avez plus rien, les entendre ça réveille en vous quelque chose... ». Sans club depuis son dernier contrat en Chine, avec Jiangsu Suning en mars dernier, l’ancien capitaine des Lions Indomptables, ex-joueur du FC Lorient, de Reims et de Nancy, l’avoue, c’est l’idée de vivre cette ambiance-là qui a motivé sa venue au RC Lens. « Ça franchement, pour un joueur c’est un bonheur, c’est immense. C’est pour ça que c’est un club qui mérite d’être là-haut, qui mérite de retrouver l’élite. C’est ce challenge qui m’excite, qui me parle encore plus. C’est pour ça que s’il fallait revenir en Ligue 2 c’était ici et pas ailleurs... », a-t-il conclue.