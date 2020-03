Découvrez les nouveaux maillots des Bleus

Les nouveaux maillots de l’équipe de France, que les Bleus porteront lors du prochain Euro, ont fuité.



Les nouveaux maillots des Équipes de France de Football d’après @Footy_Headlines pic.twitter.com/t3xngxpiXC

— Irrésistibles Français 🇫🇷⭐️⭐️ (@IF_Supporters) March 4, 2020

Eurosport avait été le premier site à donner une idée des prochains maillots de l’équipe de France, qui devraient être dévoilés courant mars. En évoquant le retour d’une bande horizontale rouge au niveau du torse, sous laquelle étaient attendues des bandes blanches plus fines. Ce mercredi, Footy Headlines a confirmé dans les grandes lignes ces informationsFinalement, pas de bandes blanches mais des bandes d’un bleu plus clair que celui du reste du maillot. Le retour de la ligne horizontale rouge est bel et bien programmé, au bon souvenir du maillot porté par Zinedine Zidane et les siens lors du Mondial 1998. Le maillot extérieur, lui, sera beaucoup plus épuré, à l'image de celui que portaient Antoine Griezmann et les siens lors du dernier Mondial. Avec du blanc partout, à l’exception de bandes verticales bleues et rouges sur les côtés.