Décès tragique d'un international burundais à 57 jours de la CAN 2019

Alors que les Girondins de Bordeaux vivront cet été leur premier Mercato de l’ère Paulo Sousa, la prochaine période de tractations s’annonce particulièrement agitée selon L’Equipe.

Kalinic, Badelj, têtes d’affiche… Quelles recrues pour Bordeaux ?

Une victoire, deux matchs nuls et deux défaites : les débuts de Paulo Sousa avec Bordeaux sont très mitigés en termes de résultats. Alors qu’ils recevront Lyon vendredi soir, en ouverture de la 34eme journée de Ligue 1, les Girondins pointent à une décevante 14eme place. Mais entre places européennes inatteignables, mise en place du 3-4-3 et évaluation des forces en présence pour la saison prochaine, le coach portugais insiste depuis son arrivée que les résultats ne sont pas la priorité à court terme. Pour appliquer pleinement sa vision, le prochain Mercato du club au scapulaire sera donc décisif. Et selon L’Equipe, il s’annonce particulièrement mouvementé. Dans le sens des départs, nombreux sont ceux - parmi les 37 joueurs sous contrat - qui pourraient aller voir ailleurs. Entre fin de contrat imminente, retours de prêt, potentielles envie de départ et profils n’entrant pas dans les plans de Sousa, les cas sont tous très différents. Mais à l’heure actuelle, les avenirs de Cafu, Vada, Baysse, Bernardoni, Youssouf, Koundé, Pablo, Sabaly, Otavio ou encore Kamano, pour ne citer qu’eux, s’écrivent en pointillés.Et dans le sens des arrivées ? « Nous espérons un été excitant, avec beaucoup de travail. Le nombre de joueurs qu'on prendra dépendra aussi de ceux qui partent (…) Mais on n'a pas besoin de vendre avant d'acheter », a assuré a quotidien Hugo Varela, directeur sportif officieux. Ainsi, le journal estime que les Girondins pourraient recruter six à sept joueurs, dont un arrière-gauche, un attaquant et un ou deux défenseurs centraux. Peu de noms ont filtré pour le moment mais des éléments ayant déjà croisé la route de Sousa pourraient être sondés, à l’image de Facundo Roncaglia (défenseur du Celta Vigo), Milan Badelj (milieu de la Lazio) ou encore Nikola Kalinic (attaquant de l’Atlético Madrid). Un ou deux « grands noms » seraient en tout cas espérés. « S'ils partagent la même vision, tous les grands joueurs sont intéressants pour nous. Il faut qu'ils aient la bonne mentalité, qu'ils aient toujours faim, et que ça se fasse au bon prix », a précisé Varela. Les supporters bordelais pourraient donc avoir de belles surprises cet été. Même s’il y a un gouffre énorme entre les projets et les réelles opportunités sur le marché…