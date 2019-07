De Ligt à la Juve, c'est presque bouclé

2 500 policiers mobilisés tout le week-end à Paris

Jeudi soir, immédiatement après la victoire de l’Algérie aux tirs au but contre la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (1-1, 3-4 t.a.b.), des milliers d’Algériens sont sortis dans les rues de France pour fêter la qualification des Fennecs. Principalement à Marseille et à Paris, où des débordements ont eu lieu.Des chiffres conséquents qui ont cependant été tempérés par les autorités, en comparaison aux presque 300 gardes à vue enregistrées au soir de la victoire des Bleus en Coupe du monde il y a un an. Mais le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ne veut pas revivre une nuit émaillée d’incidents et a promis des mesures fortes pour ce dimanche. « J'ai donné des instructions très claires dès matin pour préparer la suite des matchs de la CAN. Il y aura des moyens renforcés pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés », a-t-il déclaré.Car ce dimanche est classé à haut risque. La demi-finale de la CAN entre l’ Algérie et le Nigeria, dont le coup d’envoi sera donné à 21h00, aura lieu en même temps que les célébrations du 14-Juillet. Entre les appels à manifester des gilets jaunes, le défilé militaire sur les Champs-Elysées le matin, et le feu d’artifice tiré à la Tour Eiffel le soir, les événements vont s’entrechoquer et amener beaucoup de monde dans les rues de Paris.« Les effectifs sont déjà très conséquents en temps normal pour le 14-Juillet, ils vont être adaptés et renforcés là où nécessaire pour ce match-là. Mais il ne faut pas trop gonfler les choses », préconise un porte-parole du ministère de l’Intérieur, interrogé par L’Equipe. En cas de qualification algérienne pour la finale, les célébrations seront scrutées de près. Le Rassemblement National a lui demandé à ce que l’accès aux Champs-Elysées soit interdit aux fans des Fennecs. Si finale il y a pour l’Algérie, rappelons qu’elle aura lieu vendredi prochain contre le Sénégal ou la Tunisie.