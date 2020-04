David Trezeguet dévoile ses adversaires les plus coriaces

David Trezeguet a été convié par la presse italienne à désigner les joueurs qu'il admire le plus et ses adversaires les plus coriaces.

Souvenirs, souvenirs... Dans un entretien accordé à Sky Sports, David Trezeguet est revenu sur son passage en Serie A, à la Juventus Turin. L'ancien prolifique international français y a côtoyé de très grands champions dotés d'une éthique de travail impeccable. ''À la Juve, j'ai appris à toujours vouloir gagner et à être un protagoniste. L'entraînement en Italie est impressionnant. C'est le championnat le plus difficile de tous pour les attaquants. Personnellement, j'ai été impressionné de voir de nombreux joueurs du plus haut niveau, tels que Del Piero, Zidane, continuer à jouer après l'entraînement pour s'améliorer".

Couto et Mihajlovic laissent un mauvais souvenir à Trezeguet

Si la Serie A est difficile à appréhender pour tout attaquant, c'est à cause de la qualité des défenseurs y œuvrant. Trezeguet a cité les pires adversaires qu'il a dû défier : "En Serie A, il y avait des gens comme Paolo Maldini et Alessandro Costacurta, qui étaient certainement des défenseurs très agressifs. Mais la pire paire défensive était celle de la Lazio avec Fernando Couto et Sinisa Mihajlovic''. Trezeguet a aussi mentionné un autre traumatisme. Son fameux penalty raté lors de la séance de tirs aux but en finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie : "Jusque-là, la Coupe du Monde n'avait pas été très amusante pour moi. C'est l'année où la Juve a été relégué en Serie B. J'ai pris mes responsabilités. Chaque penalty a sa propre histoire. Celui contre Buffon, je l'ai bien frappé, mais malheureusement, c'est comme ça. Ces difficultés m'ont rendu plus fort mentalement".