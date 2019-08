David Neres avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2023

Sous contrat jusqu'en 2020 avec Lens, Jean-Louis Leca a prolongé d'un an ce mercredi, soit jusqu'en 2021 maintenant.

Jean-Louis Leca s’inscrit dans la durée avec Lens. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AC Ajaccio, le gardien corse (33 ans) a rempilé mercredi en faveur du Racing pour une saison supplémentaire. L’ancien Bastiais est désormais lié au club nordiste jusqu’en 2021. « Je me sens très bien ici, a avoué Leca sur le site officiel du RCL. J’ai envie de poursuivre l’aventure avec le club. Je travaille avec des personnes qui donnent envie de continuer. C’était naturel pour moi d’accepter cette prolongation. Quand on ne connaît pas le club, on est séduit par l’entité RC Lens et ce qu’elle dégage au niveau national. De l’intérieur, l’ambiance de Bollaert-Delelis, le centre d’entraînement, les salariés et mes équipiers avec qui je me sens bien, m’ont donné envie de continuer l’aventure. Si le club ou moi n’avions pas voulu poursuivre, on se serait serré la main et on aurait gardé de bons rapports. J’aurais compris si le club n’avait pas voulu me prolonger. Ça fait partie du foot. »