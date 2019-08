Date FIFA du mois de septembre : Le Sénégal fait l’impasse !

Le Sénégal ne jouera pas de matchs amicaux lors des dates FIFA du mois de septembre. L’annonce a été faite par la fédération sénégalaise de football. Les dirigeants sénégalais veulent laisser les lions se reposer après la coupe du monde 2018 et la coupe d’Afrique 2019.









Pour les dates FIFA du mois de septembre, le Sénégal ne jouera pas de matchs amicaux. Les dirigeants ont décidé de faire l’impasse pour permettre aux internationaux Sénégalais de souffler. « La Fédération sénégalaise de football informe qu’après-concertation avec le sélectionneur national, il a été décidé que l’équipe nationale A ne jouera pas de matches lors de cette fenêtre FIFA de ce ce mois de septembre 2019 (2-10) », peut-on lire sur le communiqué.