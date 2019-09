Dario Benedetto (OM) proche de signer au Borussia Dortmund en 2017

Bordeaux ne compte pas sur

Younousse

Sankharé

, cette saison. Les Girondins ne souhaitent pas garder l’international Sénégalais qui peine à trouver un point de chute. Il est même mis à pied par son club.

Younousse

Sankharé

devait rejoindre

Léganés

lors de ce mercato d’été, mais le deal à capoter alors que tout semblait boucler. Bordeaux qui souhaite, coûte que coûte, faire partir l’international sénégalais, a même mis au pied le milieu sénégalais.

Ce dernier affiche son

incompréhension « J’avais trois

propositions (Cardiff,

Alavés

,

Leganés

, ndlr). J’en ai choisi une, celle de

Leganés

. Je m’étais mis d’accord sur tout avec eux. Le club s’est mis d’accord avec eux. Au dernier moment, il y a eu de nouvelles demandes de Bordeaux et ça a capoté. Vous cherchez à faire partir un joueur, tout le monde est OK, et au dernier moment vous passez derrière dire que vous avez de nouvelles exigences ? (…) Il y a eu le même problème avec Cardiff alors que nous étions d’accord pour un transfert définitif », a révélé l’international Sénégalais dans les colonnes de Sud-Ouest.

Il reste 2 ans de contrat à

Younousse

Sankharé

avec Bordeaux. Les dirigeants bordelais avaient même proposé à l’international Sénégalais de résilier son contrat mais c’était « beaucoup moins que 10% du reste de son contrat ». Les deux parties ont même rendez-vous le 12 septembre pour discuter « je vais savoir ce qu’on me reproche. J’espère qu’on trouvera une solution. Je veux rejouer au football, ce qu’on m’a interdit de faire ici. Dans tous les clubs où je suis passé, même Bordeaux, je n’ai jamais eu de problèmes avec aucun joueur. (…) Là, on me fait passer pour celui qui va mettre le bazar, pour ce que je ne suis pas. Ce n’est pas classe. J’ai toujours été correct », a

conclut