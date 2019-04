Daniel Alves (PSG) se pose des questions

Invité du CFC ce dimanche soir, le défenseur central Jules Koundé a évoqué son avenir sous les couleurs de Bordeaux.

Koundé : « Je sais qu'il y aura des sollicitations »



Jules Koundé (@girondins) : "Le projet du club est ambitieux. Ils veulent monter une équipe compétitive, capable d'être à une meilleure place. Là ou Bordeaux devrait être (...) Pour l'instant je suis concentré sur la fin du championnat."

Jules Koundé analyse la saison des @girondins : "On a connu beaucoup de changements. C'est une saison qui est mouvementée. Dans nos performances on a parfois manqué de justesse, de réalisme et de chance (...)"

, son club formateur, le défenseur central international français U20 Jules Koundé suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, mais il est trop tôt pour parler d’un éventuel départ lors du Mercato d’été. Alors que le Borussia Dortmund est notamment intéressé, le natif de Paris s’est confié sur le plateau du CFC.« C'était une volonté de prolonger, a expliqué ce dimanche soir le protégé de Paulo Sousa. Je pense que projet du club est ambitieux avec l'arrivée des nouveaux dirigeants et du nouveau coach. Je pense qu'ils veulent vraiment monter une équipe qui est compétitive et qui est capable d'être à de bien meilleures places (les Girondins sont aujourd’hui 14emes de Ligue 1 ). Après, je sais qu'il y aura des sollicitations.Après, on verra. Je pense que même dans l'optique où les dirigeants veulent faire du trading, c'est plus intéressant pour eux de monter une équipe compétitive pour avoir plus de visibilité et pour avoir plus d'argent, c'est dans leur intérêt aussi. »