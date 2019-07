Daniel Alves parle de la différence entre Messi-Ronaldo et les autres

Les quarts de finale de la CAN 2019 débutent ce mercredi. Au programme : Sénégal - Bénin (18h00) et Nigeria - Afrique du Sud (21h00).



Sénégal - Bénin (18h)





Nigeria - Afrique du Sud (21h)



Présenté comme l'un des grands favoris de cette CAN 2019, le Sénégal n'a pas toujours été à la hauteur des attentes dans le jeu, mais a déjoué les embûches placées jusqu'alors sur sa route. Face au Bénin, ce mercredi en quarts de finale, les Lions de la Teranga devraient évoluer dans une configuration qu'ils n'affectionnent guère : devoir faire le jeu face à un bloc bas et serré. Il s'agira de faire preuve de la patience nécessaire et de ne pas prendre les Ecureuils de haut. « Toutes les équipes ici ont un objectif, qui est de gagner le trophée, nous ferons aussi de notre mieux pour couronner le titre. Le Bénin n'est pas là par hasard. Nous devrons nous en souvenir pour éviter la défaite », a déclaré Salif Sané, de retour pour cette rencontre après avoir manqué les trois précédentes.Lui aussi de nouveau disponible après avoir purgé sa suspension, le Béninois Steve Mounié entend bien aider son équipe à enfin remporter son premier match en phase finale. « Personne ne nous attendait, mais ici nous créons des surprises et démontrons à toute l'Afrique que nous sommes une équipe digne de respect », a dit l'ancien Montpelliérain, prêt à relever le défi de Lions que son sélectionneur, Michel Dussuyer, présente comme « l'une des meilleures équipes du continent. » Une manière de mettre toute la pression sur les épaules d'Aliou Cissé et de ses hommes. Le sélectionneur du Sénégal en est bien conscient. « Je le dis et je le répète, depuis quatre ans que je suis ici et j'essaie de vous convaincre, pour vous dire qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain et je crois que cette CAN l'a montré. Gagner en Afrique, c'est difficile, compliqué. Les équipes qui pensent que le match est déjà joué auront tort. » Message reçu par Sadio Mané et ses coéquipiers ?Et si le favori de ce second quart de finale du jour n'était pas celui que l'on croit ? Habilement, Gernot Rohr l'a laissé entendre. Son équipe a beau avoir joué le Mondial 2018 et sorti le tenant du trophée au tour précédent, le sélectionneur du Nigeria voit en son adversaire sud-africain l'un des nouveaux favoris de cette CAN 2019. Et pour cause... « Quand vous battez une équipe forte comme l'Egypte chez elle, vous êtes le premier candidat pour le titre. On attend un match de haut niveau », a annoncé le technicien franco-allemand. Chez les Super Eagles, les mines ont beau être décontractées, l'heure est à la concentration. « Nous nous préparons bien pour le match parce que ce sera difficile en face d'une équipe forte », a résumé Odion Ighalo. L'avant-centre, auteur d'un doublé contre le Cameroun et parmi les meilleurs buteurs du tournoi avec trois réalisations, sera surveillé comme le lait sur le feu par l'excellente défense sud-africaine, prise en défaut à deux reprises seulement lors de ses quatre précédents matchs.Sur le banc des Bafana Bafana, Stuart Baxter savoure un début de revanche, lui qui est pratiquement passé de zéro à héros aux yeux de l'opinion sud-africaine après le coup fumant réussi en huitièmes de finale contre le pays organisateur. L'heure n'est pas pour autant aux fanfaronnades pour l'expérimenté Ecossais : « Le Nigeria est l'une des meilleures équipes dans le tournoi et ce sera un match difficile. » Invaincus en éliminatoires face aux Super Eagles (une victoire à Uyo, un nul à domicile), les Sud-Africains ont des raisons d'y croire. Avec un espoir, partagé par les autres équipes encore en lice : que le VAR, en vigueur à partir de ces quarts de finale, reste à la place qui devrait toujours être la sienne, celle d'une simple assistance à l'arbitrage, sans devenir un acteur majeur des matchs.