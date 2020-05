Dani Alves : « Neymar porte trop de responsabilités »

Le défenseur Italien de la Vieille Dame, Giorgio Chiellini, qui était présent en tribunes à cause d'une blessure, n'a pas caché avoir eu du mal pour le Sénégalais et a révélé l'avoir réconforté à la fin de la rencontre.«Je repense à notre étreinte sur le terrain de l’Allianz Stadium après son but contre son camp le 31 août. Ma façon d’être et ce geste m’ont presque déplu ; peut-être aurait-il été préférable de l’étreindre dans les vestiaires et de garder ce moment entre nous. Mais c’est arrivé spontanément. J’ai cherché Kalidou, en allant le voir avec mes béquilles. La nuit précédente, il m’avait envoyé un message de ‘bonne chance’ (suite à sa grave blessure, ndlr). Avec lui, j’ai toujours eu une merveilleuse relation», a indiqué le défenseur Turinois dans son autobiographie. «Un joueur si fort, une si bonne personne et à la 92ème minute d’un match crucial, il fait une erreur comme ça ! Voir le regard qu’il avait sur son visage m’a fendu le cœur. J’ai senti qu’il fallait que je dise quelques mots de réconfort, rien de plus : ‘tu es le meilleur, tout le monde fait des erreurs, continue à travailler comme tu le fais et tout se passera bien’», a-t-il ajouté. A lire aussi >> Coronavirus - Italie: Un infirmier porte sur son dos le nom de Koulibaly