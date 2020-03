Dani Alves : « Monsieur le Président, pensez à notre bien-être »

Malgré la suspension du championnat, le média angalais The Guardian a décidé d’élire le meilleur joueur de la saison de Premier League 2019-2020, Et l’heureux élu n'est autre que : Sadio Mané. Etincelant cette saison avec Liverpool (18 buts et de 12 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues) l’international sénégalais a été l’un des artisans de la saison exceptionnelle du club de la Mersey. « L’influence de Jordan Henderson mérite d’être saluée, mais Sadio Mané est remarquablement cohérent et atteint des sommets que son capitaine ne peut pas. La tentation pour les joueurs qui peuvent tout faire est d’en faire trop, mais Mané a est trop intelligent pour ça. Il est la plus pure incarnation de cette équipe de Liverpool parce qu’il est extrêmement efficace…Il est rare d’avoir l’athlétisme et les compétences pour jouer comme il le fait; avoir la présence d’esprit pour utiliser ces dons de manière aussi efficace et désintéressée est encore plus rare », a écrit Paul Doyle, journaliste de The Guardian. Voici les récompenses du Guardian de la saison de Premier League… Meilleur joueur: Sadio Mané, Liverpool Meilleur jeune joueur: Adama Traore, Wolves Meilleur but: Kevin De Bruyne, Manchester City Meilleur manager: Chris Wilder, Sheffield United Meilleure recrue: Danny Ings, Southampton Plus gros flop: Tottenham Hotspur Meilleur match: Wolves 3-2 Manchester CityPremier League: Pas de titre pour Liverpool si la saison ne se termine pas ! Selon le quotidien britannique Daily Mail, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, aurait affirmé que "si une saison de championnat ne va pas au bout alors le titre de champion ne peut être décerné" ! Rappelons que les coéquipiers du Lion de la Teranga comptent désormais 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City. Liverpool ne lui reste que deux victoires pour assurer définitivement ce titre. A lire aussi sur Orange Football Club >> Liverpool: Momo Sissoko envoie Sadio Mané au Real Madrid !