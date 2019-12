CSS - Khemakhem : "Mon bureau n'a pas l'intention de démissionner"

Trésor Mputu va être sanctionné

La direction des Corbeaux a ainsi décidé d'écarter le joueur du groupe en attendant de statuer dans son cas. Des sanctions sont attendus, selon Damien Simbi, membre du comité directeur, qui a résumé la situation dans une interview accordée au site officiel du club. "Permettez moi d'être très franc quant au comportement inapproprié de Trésor Mputu. C'est une attitude qui dérange parce qu'il s'est très mal comporté en présence du président de l'équipe. Je me souviens que c'est moi qui ai envoyé Trésor MPUTU à Lubumbashi après son recrutement au début des années 2000. Le garçon a fait des merveilles et réalisé des exploits pour le club. Nous en sommes fiers. Le club est reconnaissant et lui rend tous les hommages. Là, il a franchi la ligne rouge. Le président et nous ses collaborateurs, nous suivons et supervisons toute la préparation de l'équipe. L'entraîneur Pamphile Mihayo a pris ses responsabilités et il agit sous la protection de la direction qu'il consulte", a indiqué le dirigeant."La première chose que ce joueur doit faire, ce sera de présenter ses excuses, d'abord au président Moïse Katumbi qu'il a nargué publiquement. Il y a aussi une responsabilité à établir au niveau des supporteurs. Quand vous voyez la violence avec laquelle un groupe des supporteurs a réagi par rapport à la sortie de Trésor Mputu, je crois que Mario Kawel, le président de la coordination, doit travailler afin d'identifier ces semeurs de troubles comme on le fait sous d'autres cieux et leur interdire tout accès dans les installations. Il est inacceptable d'agir ainsi et nous devons lourdement sanctionner les coupables", a-t-il ajouté. "Le Président Moïse Katumbi est très touché et déçu par cette attitude. Trésor Mputu va être sanctionné. Lorsqu'on regarde ce que Mputu a fait pour le club et son attitude dimanche dernier, nous réfléchissons comment le libérer. Sinon, étant placé sous la direction de Pamphile Mihayo, son ancien collègue, nous craignons que ce mauvais climat perdure et détériore l'ambiance de l'équipe. Par rapport à ce fait qui a indigné tout le monde, le joueur garde la possibilité de le réparer", a conclu le dirigeant, visiblement très déçu du comportement de l'emblématique numéro 8 du club.