CS Sfaxien : un contrat de sponsoring de 20 millions de dinars

Gros choc à l'Estádio do Sport Lisboa e Benfica entre Barcelone et le Bayern Munich (19h GMT), les deux seuls anciens vainqueurs encore en lice dans la compétition cette saison. OFC se réserve à vous présenter ce choc, à suivre ce soir en direct sur notre portail.

Les joueurs à suivre Auteur d'un match époustouflant en huitième de finale contre Naples (3-1), Lionel Messi sera encore une fois le joueur à suivre. En jambes, il doit être bien surveillé par la défense Allemande si le Bayern veut passer. Si le sextuple ballon d’or joue son meilleur football vendredi, le Barça serait à coup sur qualifié. Du côté opposé, c'est un Robert Lewandowski en feu qui a déjà planté 13 buts et qui ne compte pas s'en arrêter là. Marc-Ter Stegen est averti, il doit être vigilant face au buteur Polonais, qui peut marquer d'une demi-occasion.

Les Blaugrana ont terminé leaders avec 14 points dans le Groupe F, quatre longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième. Ils ont pris la moitié de ces points à domicile, battant l'Inter (2-1) et Dortmund (3-1) avant de concéder un match nul et vierge face au Slavia, la première équipe à ne pas encaisser de but au Camp Nou en phase de groupes depuis 2012. En huitième, après un nul 1-1 à Naples, Lionel Messi a haussé le ton au retour pour une victoire 3-1.Le Bayern est devenu cette saison la septième équipe – la première allemande – à remporter ses six matches de la phase de groupes. Parmi ses victoires, se trouve le succès 7-2 à Londres face à Tottenham grâce notamment à un quadruplé signé Serge Gnabry.

3 : Autre Manchester City (6 victoires, 2 nuls), le Bayern Munich (8 victoires) et le Barça (5 victoires, trois matches nuls) sont les seules équipes qui sont encore invaincus dans la compétition.

1 896 minutes : C'est la durée de la disette de Luis Suarez loin du Camp Nou en Ligue des Champions. Son dernier but à l'extérieur remonte à 2015, face à la Roma.

47 : Robert Lewandowski compte 13 buts cette saison soit une moyenne d'un but toutes les 47 minutes. Impressionnant !: « C'est une équipe complète à tous les niveaux. Ils savent presser, défendre, et sont très dangereux quand ils se projettent vers l'avant. On va voir si on saura battre leur pressing. Ce que l'on sait bien faire, c'est conserver le ballon. Si on arrive à se placer entre leurs lignes, alors on pourra leur faire mal. L'équipe la plus réaliste devant le but sera celle qui ira en demies. »« On ne peut pas comparer Lewandowski et Messi. Lewandowski est un avant-centre de classe mondiale. Il empile les buts et est à l'origine de buts. Lionel Messi est de loin le meilleur joueur au monde ces dernières années. C'est un joueur exceptionnel. Je ne sais pas s'il y aura un autre joueur comme lui dans le futur. Nous avons réfléchi à la façon d'arrêter Messi. Mais je ne vais vous la révéler ici. Le plus important, c'est d'apporter une réponse collective. Nous devons jouer de façon intelligente et essayer de mettre la pression sur lui. » A lire aussi >> Robert Lewandowski révèle son idole en football