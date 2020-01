CS Sfaxien : fin de l'aventure de Koraichi !

-+Arrivé à Sfax l'année dernière, Koraichi n'aura disputé avec le CSS que 10 matches en championnat (un seul but marqué devant le SG à Gabès, et deux assists en 608 minutes de jeu), en plus de deux matches en coupe de Tunisie et deux autres en coupe de la CAF.De leur côté, Alaâ Bouallagui et Hubert Donou Komlan ont été prêtés respectivement à l'Olympique de Sidi Bouzid (L2) et à l'Union Sportive de Tataouine (L1).Le jeune Mohamed Amine Hamrouni, prêté l'an dernier au Stade Gabésien figure dans la liste des joueurs qui effectuent à partir de ce jeudi un stage de dix jours à Sousse.Les joueurs de l'équipe Elites Achraf Habassi, Alaâ Gheram et Salem Ablou figurent dans la liste convoquée par le coach Fethi Jebal pour ce stage.Tout comme Mohamed Ali Jouini, Nassim Henid, Houssam Dagdoug et Kingsley Sokary, tous de retour de blessure.La liste complète des 31 joueurs est la suivante:Dahmane, Gaâloul et Ben Hassen (GB), Amaou, Jouini, Gheram, Omri, Habassi, Henid, Mathlouthi, Hamrouni, Mohamed Ben Ali, Dagdoug, Ghouma, Bagayoko, Jelassi, Sokary, Trabelsi, Kouakou, Moncer, Karoui, Kouakou, Aït Atmane, Houssam Ben Ali, Harzi, Hamdouni, Chawat, Eduo, Ghariani, Marzouki et Ablou.